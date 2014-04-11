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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 15:51 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日

路透香港4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价：（本地时间15:37时，1港
元=0.80067人民币 ）
    
  公司名      A股代码       B股代码     A股股价(元)  B股股价(港元   A/B股比价
                                                          )        
  万科                                         7.95         12.80         0.78
                                                                   
  深物业                                       7.55          5.86         1.61
                                                                   
  南玻                                         8.03          6.10         1.64
                                                                   
  深康佳                                       4.51          2.95         1.91
                                                                   
  ST中华                                       6.25          2.87         2.72
                                                                   
  ST中冠                                       9.10          4.50         2.53
                                                                   
  深深宝                                       8.39          8.90         1.18
                                                                   
  深华发                                       7.43          3.72         2.49
                                                                   
  深赤湾                                      14.12         12.30         1.43
                                                                   
  招商地                                      18.58         18.80         1.23
 产                                                                
  特力                                        10.37          6.17         2.10
                                                                   
  飞亚达                                       7.18          6.15         1.46
                                                                   
  一致药                                      45.09         39.14         1.44
 业                                                                
  深深房                                       4.48          3.05         1.83
                                                                   
  ST盛润                                       7.04          5.88         1.50
                                                                   
  深南电                                       4.12          2.60         1.98
                                                                   
  深纺织                                       9.84          6.47         1.90
                                                                   
  方大集                                       6.24          3.64         2.14
 团                                                                
  深国商                                      18.08         10.82         2.09
                                                                   
  深赛格                                       4.89          2.96         2.06
                                                                   
  宝石                                        19.65         11.65         2.11
                                                                   
  小天鹅                                       9.77          9.33         1.31
                                                                   
  粤高速                                       3.01          2.48         1.52
                                                                   
  晨鸣纸                                       4.54          3.93         1.44
 业                                                                
  ST珠江                                       3.55          2.52         1.76
                                                                   
  美菱电                                       6.26          5.19         1.51
 器                                                                
  大冷股                                      10.16          7.11         1.78
 份                                                                
  粤电力                                       4.96          4.66         1.33
                                                                   
  佛山照                                      11.68          7.51         1.94
 明                                                                
  江铃汽                                      25.08         28.18         1.11
 车                                                                
  沙隆达                                      14.07          9.86         1.78
                                                                   
  苏常柴                                       8.15          4.90         2.08
                                                                   
  威孚高                                      23.60         22.38         1.32
 科                                                                
  古井贡                                      19.04         16.68         1.43
 酒                                                                
  ST东海                                       5.15          4.18         1.54
                                                                   
  长安汽                                      10.84         13.97         0.97
 车                                                                
  京东方                                       2.32          2.06         1.41
                                                                   
  鲁泰                                         9.81         11.84         1.03
                                                                   
  本钢板                                       2.83          2.36         1.50
 材                                                                
  张裕                                        27.25         20.03         1.70
                                                                   
 
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程          
                                      表                          
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                  
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表             
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表              
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程            
                                      表                          
  香港新闻                            中国新股新闻                            
  台湾新闻                            香港新股新闻                            
  中国股市观察                        中国个股业绩                            
  香港股市观察                        报摘                                   
  中国融资融券                                                    
 
 (整理 李珊珊)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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