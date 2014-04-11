重发-香港金融：银行对内地真正风险敞口少于19%，政府有能力缓和楼价下调压力

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
(修改错字)
路透香港4月11日 - 国际货币基金组织（IMF）驻香港特区分处代表罗翰明周五称，香港银行对内地真正风险敞口少于19%，而政府有能力缓和楼价下调压力，金融体系具足够能力承受可能出现的冲击。
IMF此前发表报告指出，需要密切关注香港银行业对内地风险敞口的上升。香港银行业对非银行中国内地头寸(NBMCE)与总资产之比已升至19%。根据香港金管局的数据，2007年时这一数据还是较低的个位数。
罗翰明在记者会上称，上述数字是非常广义的计算，当中包含很多不同形式的贷款，实际的风险敞口应少于19%。
IMF的计算包括借予内地企业在香港的关联机构在香港以外（包括内地及其他地区）使用的贷款、香港银行在内地的附属公司所借出的贷，以及香港银行借予海外公司在内地使用的贷款。
根据IMF的评估，香港的银行体系具备充分条件承受恶劣境况，例如本地及内地以至全球增长减慢，美国利率上升及资产价格受到冲击时，以及流动资金状况转变所带来的冲击。
罗翰明称，在美国上个加息周期时，香港的经济重拾升轨，资产价格稳定，因美国经济上升令到香港外需改善，如果这次美国加息周期同样由经济驱动，对香港应有正面作用，唯一担忧是美国利率正常化不是一个有秩序过程。
他并称，由于港元与美元挂钩，面对美国利率正常化，香港有需要在其他方面作出调整，未来两至三年楼价有下调压力，惟香港政府可以透过撤销财政措施（额外印花税）令楼价有序调整。
“要判断甚么时候和怎样撤销财政措施，相当困难，因为这些措施的设计不在于稳定楼价，而是要确保金融体系稳定。”他说。
他并称，香港银行资本充裕，市场灵活性高，面对息口上升也能快速调节。（完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
上海期交所铝价涨0.10%至14,555元人民币(2,116美元)，盘初一度下滑。交易员认为，这是因为该合约周一达到近四年高位后投资者锁定获利，而后买家返场所致。