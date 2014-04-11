重发-香港金融：银行对内地真正风险敞口少于19%，政府有能力缓和楼价下调压力

(修改错字)

路透香港4月11日 - 国际货币基金组织（IMF）驻香港特区分处代表罗翰明周五称，香港银行对内地真正风险敞口少于19%，而政府有能力缓和楼价下调压力，金融体系具足够能力承受可能出现的冲击。

IMF此前发表报告指出，需要密切关注香港银行业对内地风险敞口的上升。香港银行业对非银行中国内地头寸(NBMCE)与总资产之比已升至19%。根据香港金管局的数据，2007年时这一数据还是较低的个位数。

罗翰明在记者会上称，上述数字是非常广义的计算，当中包含很多不同形式的贷款，实际的风险敞口应少于19%。

IMF的计算包括借予内地企业在香港的关联机构在香港以外（包括内地及其他地区）使用的贷款、香港银行在内地的附属公司所借出的贷，以及香港银行借予海外公司在内地使用的贷款。

根据IMF的评估，香港的银行体系具备充分条件承受恶劣境况，例如本地及内地以至全球增长减慢，美国利率上升及资产价格受到冲击时，以及流动资金状况转变所带来的冲击。

罗翰明称，在美国上个加息周期时，香港的经济重拾升轨，资产价格稳定，因美国经济上升令到香港外需改善，如果这次美国加息周期同样由经济驱动，对香港应有正面作用，唯一担忧是美国利率正常化不是一个有秩序过程。

他并称，由于港元与美元挂钩，面对美国利率正常化，香港有需要在其他方面作出调整，未来两至三年楼价有下调压力，惟香港政府可以透过撤销财政措施（额外印花税）令楼价有序调整。

“要判断甚么时候和怎样撤销财政措施，相当困难，因为这些措施的设计不在于稳定楼价，而是要确保金融体系稳定。”他说。