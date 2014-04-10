《全球汇市》美联储会议记录打击美元，瑞典克朗跌至三个半月最低

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
澳元兑美元 一度升至0.9444美元，创去年11月以来最高，涨幅达到0.5%。
三菱东京日联银行的分析师Teppei Ino称，“尽管有一些短线超买迹象，但技术图上仍强劲。”
新西兰元兑美元 创出0.8746的高位，为逾两年半最高。其最新报0.8735美元，日内上涨0.2%。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3861 1.3855 +0.04 +0.84 1.3745
美元/日圆 101.71 101.97 -0.25 -3.41 105.30
欧元/日圆 140.98 141.31 -0.23 -2.52 144.63
美元/瑞郎 0.8784 0.8796 -0.14 -1.61 0.8928
英镑/美元 1.6780 1.6792 -0.07 +1.35 1.6556
美元/加元 1.0882 1.0877 +0.05 +2.47 1.0620
澳元/美元 0.9452 0.9386 +0.70 +6.05 0.8913
新西兰元/美元 0.8738 0.8708 +0.34 +6.48 0.8206
欧元/瑞郎 1.2180 1.2186 -0.05 -0.74 1.2271
欧元/英镑 0.8259 0.8246 +0.16 -0.46 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0450 8.9808 +0.71 +2.23 8.8474
美元/挪威克朗 5.9207 5.9357 -0.25 -2.40 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 田建华/高琦/杜明霞/李春喜/张明钧/石冠兰/李婷仪)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。