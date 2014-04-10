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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 16:29 BJT

《全球汇市》美联储会议记录打击美元，瑞典克朗跌至三个半月最低

澳元兑美元 一度升至0.9444美元，创去年11月以来最高，涨幅达到0.5%。

三菱东京日联银行的分析师Teppei Ino称，“尽管有一些短线超买迹象，但技术图上仍强劲。”

新西兰元兑美元 创出0.8746的高位，为逾两年半最高。其最新报0.8735美元，日内上涨0.2%。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3861 1.3855 +0.04 +0.84 1.3745

美元/日圆 101.71 101.97 -0.25 -3.41 105.30

欧元/日圆 140.98 141.31 -0.23 -2.52 144.63

美元/瑞郎 0.8784 0.8796 -0.14 -1.61 0.8928

英镑/美元 1.6780 1.6792 -0.07 +1.35 1.6556

美元/加元 1.0882 1.0877 +0.05 +2.47 1.0620

澳元/美元 0.9452 0.9386 +0.70 +6.05 0.8913

新西兰元/美元 0.8738 0.8708 +0.34 +6.48 0.8206

欧元/瑞郎 1.2180 1.2186 -0.05 -0.74 1.2271

欧元/英镑 0.8259 0.8246 +0.16 -0.46 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0450 8.9808 +0.71 +2.23 8.8474

美元/挪威克朗 5.9207 5.9357 -0.25 -2.40 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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