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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 16:27 BJT

日本金融：政府退休投资基金GPIF正洽谈投资私募股权--GPIF官员

路透东京4月10日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)一位官员周四说，GPIF正在与数个国际性实体洽谈投资私募股权，因其寻求多元化投资以及较高的报酬率，以因应日本老龄化社会。

GPIF研究部门主管Tokihiko Shimizu在东京的全球另类投资论坛做出上述表示。(完) (编译 李婷仪 审校 艾茂林)
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