中国债市：IRS下跌曲线趋平坦化，进出口数据疲弱令长端跌幅更甚

路透上海4月10日 - 中国银行间市场人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周四下跌，因早间公布的进出口贸易数据疲弱，且央行公开市场春节后首度单周净投放，资金面维持宽松。

交易员并指出，因缴税及新债供给压力，机构对4月中下旬资金面持谨慎看法，而今日进出口数据令市场大感意外，且机构对陆续将公布的更多数据预期偏悲观，导致午后IRS长端跌幅较短端明显，曲线趋向平坦化。

“下午IRS跌了有7-8个bp，长端下得更多，主要是经济数据不好。”上海一商业银行交易员称。

中国3月进出口额双双同比下滑让人大跌眼镜，这固然可以归咎于去年同期基数偏高，但外需复苏差强人意也难脱干系。外贸面临的下行压力加重，人民币汇率偏弱走势预计还将持续一段时间。

他并指出，机构对4月中下旬资金仍存疑虑，下周财政缴税开始，预计将有上万亿规模的资金抽离，且本周公开市场虽然是净投放，但今日正回购操作规模超千亿元，仍令机构略承压，“本来预计正回购在800-900亿元左右的，(所以IRS)短端下得没那么多，平坦化下行。”

本周中国央行公开市场自春节后首现单周净投放，考虑到新债供给明显增加，且下旬大量财税上缴将导致流动性波动，央行本周未完全对冲较大的正回购到期资金，且14天正回购继续担纲主力，有利于维持未来资金利率相对稳定。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.0913/4.1913 4.2250/4.3150 4.4525/4.5375 4.6125/4.7100 4.5921/4.8696

上日 4.0713/4.1700 4.2275/4.3150 4.4725/4.5563 4.6350/4.7275 4.6100/4.8913

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变动 +0.0200/+0.0213 -0.0025/+0.0000 -0.0200/-0.0188 -0.0225/-0.0175 -0.0179/-0.0217

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。