路透基点：亚洲联合财务贷款案规模升至24.4亿港元--TRLPC

路透香港4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，亚洲联合财务的四年期22.5亿港元(2.9亿美元)融资案规模提高到24.4亿港元。

牵头行兼簿记行(MLAB)渣打银行将承贷4亿港元；同为牵头行兼簿记行的瑞穗银行和台北富邦商业银行各自承贷3亿港元。

First Gulf Bank将承贷4,000万美元，分得牵头行头衔。主办行台新银行和中国建设银行分别承贷2.10亿和2亿港元。

五家银行以安排行身份加入：花旗集团(承担1.56亿港元)、摩根大通(1.55亿港元)、瑞银(1.55亿港元)、兆丰国际商业银行(1.50亿港元)和玉山银行香港分行(1亿港币)。

一如此前报导，该笔融资在扩充规模前包括两档。A档是15亿港元定期贷款。B档是7.5亿港元，第一年为循环信贷，之后就转为定期贷款。

贷款将分三年等额偿付，平均年期为三年。

贷款利率较Hibor加码170个基点。

银行受邀以三个层次参贷。承贷3亿港元或以上的银行，担任牵头行，综合收益210个基点，费用是120个基点。承贷2-2.9亿港元的银行，担任主办行，综合收益和费用分别是205个和105个基点。承贷1-1.9亿港元的银行，担任安排行，综合收益和费用分别是200个和90个基点。

所筹资金将用于再融资和一般运营开支。

在2013年1月时，该公司曾将一笔融资规模从28亿港元提高至36亿港元。该融资案分成一支24.4亿港元的四年期贷款，以及11.6亿港元的三年期贷款，这部分贷款的利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码240个基点，且获120个基点前端费。

消息人士表示，在12月时，亚洲联合财务一笔4.8亿港元2014年11月到期贷款中的一部分在二级市场发售。亚洲联合财务是一家消费金融公司。

在2013年9月，约有6,000万人民币(990万美元)部分以原价售出。所发售部分来自上述贷款案中1.7亿人民币的A部分，较三个月期离岸人民币香港银行同业拆息加码130个基点。

在初级市场，这部分贷款支付的费用是75-105个基点。

全部的贷款另包含一笔2.71亿港币的B部分，利率为较Hibor加码153基点。(完) (编译 洪曦; 审校 石冠兰)