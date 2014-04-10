路透基点：亚洲联合财务贷款案规模升至24.4亿港元--TRLPC

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透香港4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，亚洲联合财务的四年期22.5亿港元(2.9亿美元)融资案规模提高到24.4亿港元。
牵头行兼簿记行(MLAB)渣打银行将承贷4亿港元；同为牵头行兼簿记行的瑞穗银行和台北富邦商业银行各自承贷3亿港元。
First Gulf Bank将承贷4,000万美元，分得牵头行头衔。主办行台新银行和中国建设银行分别承贷2.10亿和2亿港元。
五家银行以安排行身份加入：花旗集团(承担1.56亿港元)、摩根大通(1.55亿港元)、瑞银(1.55亿港元)、兆丰国际商业银行(1.50亿港元)和玉山银行香港分行(1亿港币)。
一如此前报导，该笔融资在扩充规模前包括两档。A档是15亿港元定期贷款。B档是7.5亿港元，第一年为循环信贷，之后就转为定期贷款。
贷款将分三年等额偿付，平均年期为三年。
贷款利率较Hibor加码170个基点。
银行受邀以三个层次参贷。承贷3亿港元或以上的银行，担任牵头行，综合收益210个基点，费用是120个基点。承贷2-2.9亿港元的银行，担任主办行，综合收益和费用分别是205个和105个基点。承贷1-1.9亿港元的银行，担任安排行，综合收益和费用分别是200个和90个基点。
所筹资金将用于再融资和一般运营开支。
在2013年1月时，该公司曾将一笔融资规模从28亿港元提高至36亿港元。该融资案分成一支24.4亿港元的四年期贷款，以及11.6亿港元的三年期贷款，这部分贷款的利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码240个基点，且获120个基点前端费。
消息人士表示，在12月时，亚洲联合财务一笔4.8亿港元2014年11月到期贷款中的一部分在二级市场发售。亚洲联合财务是一家消费金融公司。
在2013年9月，约有6,000万人民币(990万美元)部分以原价售出。所发售部分来自上述贷款案中1.7亿人民币的A部分，较三个月期离岸人民币香港银行同业拆息加码130个基点。
在初级市场，这部分贷款支付的费用是75-105个基点。
全部的贷款另包含一笔2.71亿港币的B部分，利率为较Hibor加码153基点。(完) (编译 洪曦; 审校 石冠兰)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。