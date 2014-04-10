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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 16:41 BJT

金属期市：伦敦期镍触及一年高位，中国买盘发力

0728 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 上涨1.6%，报每吨16,955美元，稍早高见16,972美元，为2013年3月底以来最高。今年镍价上扬22%，表现远较其他金属优异。

“今天镍的买盘非常旺盛，”新加坡一交易商说，买盘来自中国，而其他一直做多镍的基金则了结获利。

另外，LME期铜 小涨0.2%，至每吨6,630美元，上日下跌0.8%，触及近两周低点。

上海期交所主力7月期铜合约 则跌0.9%，报每吨46,200元人民币。

中国3月进出口额双双同比下滑让人大跌眼镜，这固然可以归咎于去年同期基数偏高，但外需复苏差强人意也难脱干系。

尽管中国今年首季外贸总值惊现同比下滑，但大宗商品的进口却并没有感受经济大环境的冷意。中国海关周四公布，一季度进口铜133.4万吨，增加37.8%。

中国3月铜进口量增10.8%，因预期第二季季节性需求将增加，不过仍远低于1月的纪录高位。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/张若琪 审校 田建华/李婷仪)
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