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货币新闻 | 2014年 4月 10日 星期四 16:53 BJT

台湾央行：共发行3,940.5亿台币存单，存单发行余额减10亿

路透台北4月10日 - 台湾央行周四公布，共发行3,940.5亿台币存单，与今日存单到期金额3,950.5亿相较，存单发行余额减10亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,925.5

91天期 0.93 10.0

182天期 1.05 5.0

央行上日共发行1,717亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,071.25亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周三超额准备为负445亿台币，累计超额准备为1,869亿，加计前期1%的超额准备为2,927亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
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