台湾央行：共发行3,940.5亿台币存单，存单发行余额减10亿

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透台北4月10日 - 台湾央行周四公布，共发行3,940.5亿台币存单，与今日存单到期金额3,950.5亿相较，存单发行余额减10亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 3,925.5
91天期 0.93 10.0
182天期 1.05 5.0
央行上日共发行1,717亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,071.25亿台币。
拆款中心 资料显示，修正后周三超额准备为负445亿台币，累计超额准备为1,869亿，加计前期1%的超额准备为2,927亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。