重温稿-《中国新债预测》一年国债利率预测均值3.57%，高于二级市场需求或遇冷

* 招标品种：财政部一年期固息国债

* 招标金额：280亿元人民币

* 招标时间：周五(11日)9:30-10:30

* 受访人数：7位(银行和券商)

* 预测区间：3.42%-3.80%

* 预测均值：3.57%

路透上海4月10日 - 中国财政部周五将跨市场招标发行一年期固息国债。路透调查显示，虽然短期资金面尚可，公开市场净投放增强机构信心，但本期新债绝对收益偏低，且不纳入承销团考核指标，均对明日一级市场认购热情存一定程度抑制，多数机构预期需求偏淡，利率预测均值落在3.57%。

而本期新债利率预测区间较宽，表明市场对明日新债预期存在较大分歧，亦有机构认为当前二级市场短券需求尚可，不至于太差。

“我觉得只会比3.6%高吧，绝对收益不高，又不考核，除了外资估计没人要吧。”华北一银行交易员称，而从本周三年国债需求来看，外资需求也有限。

华中一银行交易员则表示，该品种如果发行结果太低了，机构持有的价值也不大，预计中标结果走高概率比较大。

银行间市场周四主要质押式回购加权利率 持稳，宽资金依旧；交易员称，下一步财税缴款冲击不容忽视，但本周公开市场终结持续的净回笼转向净投放，体现央行呵护资金面之意，有助强化信心，资金拆借方暂把需求火力点放在隔夜等短期限品种上。

本周中国央行公开市场自春节后首现单周净投放，考虑到新债供给明显增加，且下旬大量财税上缴将导致流动性波动，央行本周未完全对冲较大的正回购到期资金，且14天正回购继续担纲主力，有利于维持未来资金利率相对稳定。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年期品种最新收益率为3.2659%。

明日新债为财政部今年第七期国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。