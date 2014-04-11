重温稿-《中国新债预测》一年国债利率预测均值3.57%，高于二级市场需求或遇冷

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
* 招标品种：财政部一年期固息国债
* 招标金额：280亿元人民币
* 招标时间：周五(11日)9:30-10:30
* 受访人数：7位(银行和券商)
* 预测区间：3.42%-3.80%
* 预测均值：3.57%
路透上海4月10日 - 中国财政部周五将跨市场招标发行一年期固息国债。路透调查显示，虽然短期资金面尚可，公开市场净投放增强机构信心，但本期新债绝对收益偏低，且不纳入承销团考核指标，均对明日一级市场认购热情存一定程度抑制，多数机构预期需求偏淡，利率预测均值落在3.57%。
而本期新债利率预测区间较宽，表明市场对明日新债预期存在较大分歧，亦有机构认为当前二级市场短券需求尚可，不至于太差。
“我觉得只会比3.6%高吧，绝对收益不高，又不考核，除了外资估计没人要吧。”华北一银行交易员称，而从本周三年国债需求来看，外资需求也有限。
华中一银行交易员则表示，该品种如果发行结果太低了，机构持有的价值也不大，预计中标结果走高概率比较大。
银行间市场周四主要质押式回购加权利率 持稳，宽资金依旧；交易员称，下一步财税缴款冲击不容忽视，但本周公开市场终结持续的净回笼转向净投放，体现央行呵护资金面之意，有助强化信心，资金拆借方暂把需求火力点放在隔夜等短期限品种上。
本周中国央行公开市场自春节后首现单周净投放，考虑到新债供给明显增加，且下旬大量财税上缴将导致流动性波动，央行本周未完全对冲较大的正回购到期资金，且14天正回购继续担纲主力，有利于维持未来资金利率相对稳定。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年期品种最新收益率为3.2659%。
明日新债为财政部今年第七期国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该期债4月14日开始计息，招标结束至4月16日进行分销，4月18日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.05%。(完) (发稿 吴芳；审校 曾祥进)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。