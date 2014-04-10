《中国新债预测》进出口行三年期增发债定位接近二级，供给增多压制需求

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
* 招标品种：进出口行三年增发固息债
* 招标时间：周五(11日)14:00-15:00
* 招标金额：至多60亿元
* 预测区间：5.25%-5.35%
* 预测均值： 5.30%
* 受访人数: 7位(银行、券商）
路透上海4月10日 - 中国进出口银行周五将招标发行三年期固息增发债。路透调查显示，央行公开市场本周现节后首次净投放，流动性仍相对宽松，三年期金融债需求较为稳定，但近期一级市场新债发行密集，也一定程度压制机构认购积极性，预测均值落于5.30%.
“三年金融债需求还是比较稳定吧，跟今天的三年农发债应该差不多，不过近期新债真的太多了，大家都有点疲倦了，估计结果也一般般吧。”华北地区一银行交易员称。
不过亦有机构看法不同，国海证券最新研究报告指出，本次债券期限较短，风险较小，收益较高，配置价值明显，建议资金充裕的机构参与投标。
中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率报在5.3409%。
银行间市场周四主要质押式回购加权利率 持稳，宽资金依旧；交易员称，下一步财税缴款冲击不容忽视，但本周公开市场终结持续的净回笼转向净投放，体现央行呵护资金面之意，有助强化信心，资金拆借方暂把需求火力点放在隔夜等短期限品种上。
本周中国央行公开市场自春节后首现单周净投放，考虑到新债供给明显增加，且下旬大量财税上缴将导致流动性波动，央行本周未完全对冲较大的正回购到期资金，且14天正回购继续担纲主力，有利于维持未来资金利率相对稳定。
近期新债发行供给增多，除本周已结束发行的200亿元国开债、280亿元国债及100亿元农发债之外，明日还将有280亿元一年期国债、60亿元进出口债及国开行60亿元交易所债；而下周截止目前已出公告，新债供给已达680亿元。
明日新债为进出口行2014年第二十二期三年期固定利率金融债的增发债券，票面利率为5.2393%，将采用多重价格中标(美国式)招标方式。
该债起息日为2014年4月2日，缴款日为4月15日，到期日为2017年4月2日，本期债券上市后同2014年第二十二期金融债券合并交易。(完) (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。