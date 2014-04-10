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市场报道 | 2014年 4月 10日 星期四 16:44 BJT

瑞典数据：3月CPI远低于预期，增加央行降息压力

“大出意外，”Nordea的分析师Andreas Wallstrom称，“这是7月降息的决定因素。”

“毫无疑问，3月确实有一些短期因素打压物价，但是扣除这些影响，这样的数据也是过于低了。”

数据亦远低于瑞典央行自己的预估。该央行预计3月消费者物价指数(CPI)较前月增长0.3%，较上年同期下滑0.3%。

瑞典扣除利率影响的基础物价涨幅为零，预估为增长0.3%。(完)
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