更新版 1-中国汇市：人民币即期收贬，贸易数据影响偏中性但疑似干预仍出现

* 中间价小幅走弱，人民币即期收贬 * 贸易数据影响偏中性 * 尾盘时油盘购汇和疑似干预扩大贬幅 (更新收盘报价和评论) 路透北京4月10日 - 人民币兑美元即期汇率 周四收低，中间价亦小贬。新出 炉的贸易数据左右市场情绪，日内汇率走势跌宕。市场最终倾向于认为贸易顺差77亿美元影 响中性，惟尾盘时出现油盘购汇和疑似干预令贬幅扩大。 一股份行交易主管认为，从一季度77亿美元的贸易顺差水平来看，人民币汇率继续大幅 贬值的可能性已不大，但也没有好到足以支撑人民币升值的地步，所以4月份人民币汇率更 有可能维持现状。 “一季度贸易顺差水平偏小，但也不算特别坏，提供了人民币维持弱势的市场基础，.. .短期估计在6.1950上方运行。”他说。 中国海关稍早公布，3月出口同比下降6.6%，进口同比下降11.3%。同月贸易顺差77.1亿 美元。3月出口延续前月的同比跌势，进口增速则降至九个月低位，综合看一季度进出口均 呈现放缓之势。不过分析人士预计二季度进出口将恢复增长。[ID：nL3T0N10ZE] 欲浏览中国外贸进出口及顺差图表，请点击:(link.reuters.com/qyh48v) 而一位外资行交易员指出，顺差数据现在看来意义不大，关键是进出口增长率双双下降 ，显示经济形势不妙，这也会影响市场情绪。不过，现在还不好说本轮人民币小幅反弹就此 宣告结束。 上述交易主管还指出，中国高层稍早出台小刺激政策，意味着中国政府已经在对经济可 能的下滑做出反应。4月的贸易情况应该比3月更好，不排除下个月贸易顺差超过200亿美元 。 **疑似干预仍在持续** 今天盘间汇率走势跌宕，全天在152个点子范围内起伏波动。交易人士称，3月份贸易顺 差77亿美元消息出现后，市场的理解有所反复，但到下午时恢复至结汇为主。尾盘时油盘购 汇和疑似的干预买盘均有出现，使贬幅最终扩大。 另一股份行交易员对于疑似干预行为表示非常无奈，“每天搞得人心惊胆战的，做多也 不好、做空也怕，心情好沉重。” 中国央行周四公布了2月份的货币当局资产负债表，当月新增的央行口径外汇占款近1,1 93亿元人民币，而同期金融机构全口径外汇占款为1,282亿元，这说明当月央行、商行都有 购买外汇的举动。 全球汇市方面，美元兑日圆和瑞郎周四走软至三周低点附近，此前美国联邦储备理事会 (美联储/FED)公布的3月会议记录立场温和，令已为联储将逐渐改变货币政策做好准备的投 资者失望。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2125 6.2005 -0.19% 中间价 6.1510 6.1490 -0.03% 成交额 177亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.02% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 152 6.1984 6.2136 2014年来即期升贬值幅度 -2.55% 1年期美元/人民币掉期升水< 540 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日 :01 1年期NDF 6.2340/70 6.216 CNH即期 6.2068/82 6.1905 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李文科/李然; 审校 黄凯/曾祥进)