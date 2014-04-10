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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 17:17 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期收贬，贸易数据影响偏中性但疑似干预仍出现

* 中间价小幅走弱，人民币即期收贬
    * 贸易数据影响偏中性
    * 尾盘时油盘购汇和疑似干预扩大贬幅

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京4月10日 - 人民币兑美元即期汇率 周四收低，中间价亦小贬。新出
炉的贸易数据左右市场情绪，日内汇率走势跌宕。市场最终倾向于认为贸易顺差77亿美元影
响中性，惟尾盘时出现油盘购汇和疑似干预令贬幅扩大。
    
    一股份行交易主管认为，从一季度77亿美元的贸易顺差水平来看，人民币汇率继续大幅
贬值的可能性已不大，但也没有好到足以支撑人民币升值的地步，所以4月份人民币汇率更
有可能维持现状。
    
    “一季度贸易顺差水平偏小，但也不算特别坏，提供了人民币维持弱势的市场基础，..
.短期估计在6.1950上方运行。”他说。
        
    中国海关稍早公布，3月出口同比下降6.6%，进口同比下降11.3%。同月贸易顺差77.1亿
美元。3月出口延续前月的同比跌势，进口增速则降至九个月低位，综合看一季度进出口均
呈现放缓之势。不过分析人士预计二季度进出口将恢复增长。[ID：nL3T0N10ZE]
        
    欲浏览中国外贸进出口及顺差图表，请点击:(link.reuters.com/qyh48v)
    
    而一位外资行交易员指出，顺差数据现在看来意义不大，关键是进出口增长率双双下降
，显示经济形势不妙，这也会影响市场情绪。不过，现在还不好说本轮人民币小幅反弹就此
宣告结束。
    
    上述交易主管还指出，中国高层稍早出台小刺激政策，意味着中国政府已经在对经济可
能的下滑做出反应。4月的贸易情况应该比3月更好，不排除下个月贸易顺差超过200亿美元
。
    
    
    **疑似干预仍在持续**    
    
    今天盘间汇率走势跌宕，全天在152个点子范围内起伏波动。交易人士称，3月份贸易顺
差77亿美元消息出现后，市场的理解有所反复，但到下午时恢复至结汇为主。尾盘时油盘购
汇和疑似的干预买盘均有出现，使贬幅最终扩大。
        
    另一股份行交易员对于疑似干预行为表示非常无奈，“每天搞得人心惊胆战的，做多也
不好、做空也怕，心情好沉重。”
    
    中国央行周四公布了2月份的货币当局资产负债表，当月新增的央行口径外汇占款近1,1
93亿元人民币，而同期金融机构全口径外汇占款为1,282亿元，这说明当月央行、商行都有
购买外汇的举动。 
    
    全球汇市方面，美元兑日圆和瑞郎周四走软至三周低点附近，此前美国联邦储备理事会
(美联储/FED)公布的3月会议记录立场温和，令已为联储将逐渐改变货币政策做好准备的投
资者失望。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
   在岸市场人民币兑美元             今日            上日       升贬
    即期成交价格                   6.2125          6.2005     -0.19%
          中间价                   6.1510          6.1490     -0.03%
    成交额                       177亿美元                       
                                                                 
  日内相对于中间价最大波幅   -1.02% (上限±2%)      日高       日低
        日内波动幅度(pips)          152            6.1984     6.2136
    2014年来即期升贬值幅度         -2.55%                        
 1年期美元/人民币掉期升水<          540                          
               CNY1Y=CFXS>                                  
                                                                 
 离岸人民币市场,北京时间17          今日            上日         
                       :01                                  
     1年期NDF                    6.2340/70         6.216         
             CNH即期             6.2068/82         6.1905        
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。（完）

 (发稿 李文科/李然; 审校 黄凯/曾祥进)
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