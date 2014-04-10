重发-《中国债市每日综述》现券收益率普降，经济数据弱及宽资金为主要推力

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
(重发以补上部分收盘数据)
* 现券收益率普降，IRS亦平坦化下行
* 公开市场转为单周净投放，宽资金助短券
* 对CPI数据不佳的预计，推长债转强
* 资金面不确定性消除前，现券料仍在震荡中蓄势
路透上海4月10日 - 中国银行间市场周四现券收益率普降，IRS亦平坦化下行；央行公开市场转为单周净投放，助资金面持续宽裕，短券需求依旧不错；而今日公布的3月贸易数据疲弱，以及对于明日CPI(居民消费价格指数)数据不佳的预期，令长债午后买需浮现，收益率小幅走低。
不过市场人士认为，当前货币政策明显转松的可能性不大，而在4月资金面谨慎预期未完全消除前，债市再起一波行情的动力不足，在震荡中蓄势料仍为近期的主要运行格局。
“早上主要是短的（收益率）向下，下午长的也开始往下走了，最近长的没什么供给，压力也小了一些。”华东一银行交易员称。
上海一券商交易员则谈到，本周因月初例行调准央行公开市场减力操作，而未来缴税因素的影响或将逐步显现，加上新债供给的压力不减，恐抑制债市持续走强的步伐。
央行公开市场今日进行了总额1,140亿元人民币的正回购操作，加上周二的630亿元，本周将净投放550亿元，为春节后首次单周净投放。
中国国务院总理李克强周四称，中国经济稳增长有基础，政府有能力有信心保持经济增长在合理区间，不会为经济一时波动而采取短期的强刺激政策。
剩余期限约2.35年的固息国债 最新成交对应收益率3.7010%，上日尾盘为3.77%。剩余期限约6.99年的固息国债 最新成交对应收益率4.35%，上日尾盘为4.3825%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报92.258元，较上日结算价升0.172元，或0.19%。
**宽资金依旧**
银行间市场周四主要质押式回购加权利率 持稳，宽资金依旧；交易员称，下一步财税缴款冲击不容忽视，但本周公开市场终结持续的净回笼转向净投放，体现央行呵护资金面之意，有助强化信心，资金拆借方暂把需求火力点放在隔夜等短期限品种上。
”今天资金比较平和，供需上还是供给多一点。“华中一银行交易员称，”这周缴准，公开市场有了净投放这么一个姿态，说明央妈还是爱大家的，接下来缴税可能有冲击，但会紧多少还要看看。“
北京一大型银行交易员表示，机构心理上对缴税可能带来的资金收紧已经有所准备，但实际交易方面还是暂倾向拆入隔夜、七天品种。不过其预期，下周二(15日)进行的存准退款难完全对冲后面财税缴款的缺口，资金价格易上难下。
据税法，单季结束后的15日内，企业要预缴上季度的所得税款；这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。
每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。4月5日因适逢周末，加之清明假期，补缴存准推迟至周二(8日)，因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，通常补缴将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。
今日银行间市场质押式回购总成交金额为7,524.87亿元，较上日的7,944.10亿元稍减；其中隔夜品种成交6,524.55亿元，上日为6,813.83亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.7372 2.7473 -1.01 6,524.55
七天 3.7071 3.6849 +2.22 755.38
14天 3.7166 3.7087 +0.79 140.40
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.2250 2.8000 +42.50 2,276.32
七天 3.1650 3.0300 +13.50 251.52
14天 3.3400 3.3600 -2.00 36.42
回购定盘利率
其中:隔夜 2.8000 2.7900 +1.00 --
七天 3.7800 3.7000 +8.00 --
14天 3.7500 3.6600 +9.00 --
Shibor
其中:隔夜 2.7400 2.7400 +0.00 --
七天 3.7080 3.6700 +3.80 --
三个月 5.5000 5.5000 +0.00 --
------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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