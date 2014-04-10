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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 16:48 BJT

中国期货：下周一起调高焦煤、焦炭等品种的最低交易保证金标准--大商所

路透北京4月10日 - 中国大连商品交易所周四称，自今年4月14日（星期一）结算时起，焦煤、焦炭和铁矿石品种涨跌停板幅度由4%调整为5%，最低交易保证金标准由5%调整为7%。

大商所网站刊登调整焦煤、焦炭、铁矿石和鸡蛋品种最低交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知的通知称，自下周起，鸡蛋品种涨跌停板幅度由4%调整为5%，最低交易保证金标准维持8%不变。

通知指出，对同时满足《大连商品交易所风险管理办法》有关调整最低交易保证金标准和涨跌停板幅度的合约，其最低交易保证金标准和涨跌停板幅度按照规定数值中较大值执行。

此外，大商所还指出，为降低市场成本，提升期货市场服务实体经济的能力，决定调整部分品种手续费收取标准，减半收取豆粕和线型低密度聚乙烯当日同一合约先开仓后平仓交易手续费。上述手续费收取标准自2014年4月15日开始实施。（完）

更多细节，请点选大商所网站(here) (发稿 李文科; 审校 毕晓雯)
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