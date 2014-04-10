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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 17:25 BJT

台湾汇市：台币续创近三个月高位，外资汇入与中国疲弱数据多空交战

* 韩国当局干预以及中国疲弱贸易数字令汇市震荡加剧
    * 外资仍未停止汇入，台币短线走升格局未变
    * 明日实质交投暂看29.80-30.10

    路透台北4月10日 - 台币兑美元 周四收升3.2分，连四日上涨续创近3个月高位。交易员表示，外
资虽持续汇入亚洲，不过韩国当局干预以及中国公布3月疲弱的贸易数字，却令台币剧烈震荡，终场仅微幅收
升。
    
    汇银人士称，台币盘初因国际美元走疲带动随韩元大涨，台币兑美元一度升至29.910，创下1月2日以来的
盘中高位。随后韩国企划财政部官员讲话且当局进场干预，再加上中国3月外贸数字双降且进口创13个月低位
，引发部分外资回补美元多单。
    
    〞央行也趁机补上一脚，今天变化真的很大，操翻了。〞一本地银行交易主管说。
    
    汇银人士表示，午后外资又有一波资金汇入，令台币实质价位又升破30.0价位。此外，出口商今日也趁台
币升幅减缓时抛汇，多空交战也令台北与元太两大外汇经纪公司共震出14.56亿美元大量。
    
    由于今日台币实质价位已经升破30.0整数关卡，短线若外资汇入趋势不止，汇银人士认为，还是不能排除
进一步升向29.80的机会。明日实质交易区间暂看在29.80-30.10。
    
    今天台币创下近三个月收盘及逾三个月盘中高位，收盘、盘中前高分别为1月13日、1月2日的30.112、29.
770。今日台币实质交易区间主要在29.910-30.070，上日则在30.030-30.103。
    
    中国海关周四公布，3月出口同比下降6.6%，进口同比下降11.3%，路透调查预估中值分别为增长4%和2.4%
；当月贸易顺差77.1亿美元，路透预估为顺差9亿美元。整个一季度来看，出口下降3.4%，进口增长1.6%，贸
易顺差收窄59.7%至167.4亿美元。    
   
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日收敛；一个月
远汇报价 尾盘在29.969/29.989左右，上日纽约盘收在29.920。
    
    台湾股市 周四尾盘由黑翻红收涨0.2%。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超46.
56亿台币，自3月21日以来至今已是连续第14个交易日买超，共计买超884.27亿台币；上交易日修正后为买超6
3.74亿台币。 
    
     韩国韩元 周四回吐大部分稍早涨幅，因国内当局买入美元进行干预，以及投资者获利了结。韩元/
美元 国内收盘涨0.1%报1,040.2，周三收盘价为1,041.4。韩元早盘触及盘中高点1,031.4，为2008
年8月12日以来高点。   
  
    
    本周余日重大数据及经济事件：    
    4/10(四)：美国3月进出口价格；美国一周请领失业金数据；
    4/11(五)：中国3月CPI；中国3月工业生产者出厂价格指数；美国3月生产者物价指数(PPI)终值；美国路
透/密西根大学4月消费者信心指数初值。
  
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
          
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  30.130    30.162   29.910-30.169   30.160    10.12   10.66
                                                                       
 元太外汇经纪公司  30.115    30.155   29.910-30.155   30.155     4.44    4.73
                                                                       
 
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 美元/台币六个月期         -0.225/-0.205       -0.225/-0.205
 (完)
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