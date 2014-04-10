台湾汇市：台币续创近三个月高位，外资汇入与中国疲弱数据多空交战

* 韩国当局干预以及中国疲弱贸易数字令汇市震荡加剧 * 外资仍未停止汇入，台币短线走升格局未变 * 明日实质交投暂看29.80-30.10 路透台北4月10日 - 台币兑美元 周四收升3.2分，连四日上涨续创近3个月高位。交易员表示，外 资虽持续汇入亚洲，不过韩国当局干预以及中国公布3月疲弱的贸易数字，却令台币剧烈震荡，终场仅微幅收 升。 汇银人士称，台币盘初因国际美元走疲带动随韩元大涨，台币兑美元一度升至29.910，创下1月2日以来的 盘中高位。随后韩国企划财政部官员讲话且当局进场干预，再加上中国3月外贸数字双降且进口创13个月低位 ，引发部分外资回补美元多单。 〞央行也趁机补上一脚，今天变化真的很大，操翻了。〞一本地银行交易主管说。 汇银人士表示，午后外资又有一波资金汇入，令台币实质价位又升破30.0价位。此外，出口商今日也趁台 币升幅减缓时抛汇，多空交战也令台北与元太两大外汇经纪公司共震出14.56亿美元大量。 由于今日台币实质价位已经升破30.0整数关卡，短线若外资汇入趋势不止，汇银人士认为，还是不能排除 进一步升向29.80的机会。明日实质交易区间暂看在29.80-30.10。 今天台币创下近三个月收盘及逾三个月盘中高位，收盘、盘中前高分别为1月13日、1月2日的30.112、29. 770。今日台币实质交易区间主要在29.910-30.070，上日则在30.030-30.103。 中国海关周四公布，3月出口同比下降6.6%，进口同比下降11.3%，路透调查预估中值分别为增长4%和2.4% ；当月贸易顺差77.1亿美元，路透预估为顺差9亿美元。整个一季度来看，出口下降3.4%，进口增长1.6%，贸 易顺差收窄59.7%至167.4亿美元。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日收敛；一个月 远汇报价 尾盘在29.969/29.989左右，上日纽约盘收在29.920。 台湾股市 周四尾盘由黑翻红收涨0.2%。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超46. 56亿台币，自3月21日以来至今已是连续第14个交易日买超，共计买超884.27亿台币；上交易日修正后为买超6 3.74亿台币。 韩国韩元 周四回吐大部分稍早涨幅，因国内当局买入美元进行干预，以及投资者获利了结。韩元/ 美元 国内收盘涨0.1%报1,040.2，周三收盘价为1,041.4。韩元早盘触及盘中高点1,031.4，为2008 年8月12日以来高点。 本周余日重大数据及经济事件： 4/10(四)：美国3月进出口价格；美国一周请领失业金数据； 4/11(五)：中国3月CPI；中国3月工业生产者出厂价格指数；美国3月生产者物价指数(PPI)终值；美国路 透/密西根大学4月消费者信心指数初值。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.130 30.162 29.910-30.169 30.160 10.12 10.66 元太外汇经纪公司 30.115 30.155 29.910-30.155 30.155 4.44 4.73 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.050/-0.040 -0.060/-0.050 美元/台币六个月期 -0.225/-0.205 -0.225/-0.205 (完)