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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 16:55 BJT

新兴汇市：亚币受中国出口数据不佳打压，选举不确定性挫伤印尼卢比

韩国韩元 稍早创下近六年新高，受助于海外基金持续买需，但随后回吐大多涨幅。交易商称外汇当局入市干预，以阻遏韩元强势。

菲律宾披索兑美元 最高升1.1%至44.270，为1月2日以来高点，成交活跃。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.66 101.99 +0.32 +3.56 105.28

坡元 1.2477 1.2468 -0.07 +1.24 1.2632

台币 30.130 30.162 +0.11 -0.60 29.950

韩元 1039.90 1041.40 +0.14 +1.49 1055.40

泰铢 32.16 32.23 +0.22 +2.18 32.86

菲律宾披索 44.25 44.74 +1.12 +0.35 44.40

印尼卢比 11345.00 11286.00 -0.52 +7.18 12160.00

印度卢比 60.11 60.14 +0.05 +2.81 61.80

马币 3.2210 3.2275 +0.20 +1.69 3.2755

人民币 6.2120 6.2005 -0.19 -2.55 6.0539

(完)

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(编译 朱晓军；审校 杜明霞/张涛)
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