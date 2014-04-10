新兴汇市：亚币受中国出口数据不佳打压，选举不确定性挫伤印尼卢比

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
韩国韩元 稍早创下近六年新高，受助于海外基金持续买需，但随后回吐大多涨幅。交易商称外汇当局入市干预，以阻遏韩元强势。
菲律宾披索兑美元 最高升1.1%至44.270，为1月2日以来高点，成交活跃。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 101.66 101.99 +0.32 +3.56 105.28
坡元 1.2477 1.2468 -0.07 +1.24 1.2632
台币 30.130 30.162 +0.11 -0.60 29.950
韩元 1039.90 1041.40 +0.14 +1.49 1055.40
泰铢 32.16 32.23 +0.22 +2.18 32.86
菲律宾披索 44.25 44.74 +1.12 +0.35 44.40
印尼卢比 11345.00 11286.00 -0.52 +7.18 12160.00
印度卢比 60.11 60.14 +0.05 +2.81 61.80
马币 3.2210 3.2275 +0.20 +1.69 3.2755
人民币 6.2120 6.2005 -0.19 -2.55 6.0539
(完)
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(编译 朱晓军；审校 杜明霞/张涛)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。