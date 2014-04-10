台股业绩：鸿海3月合并营收为3,078.19亿台币，年增18.22%

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透台北4月10日 - 全球最大消费电子产品代工商--台湾鸿海精密 周四公布，3月合并营收为3,078.19亿台币，较上年同期增18.22%。
鸿海3月营收则较2月的2,606.3亿台币增18.11%。
该股今日收高0.35%，报86.8台币；大盘加权股价指数 收高0.2%。
鸿海最近三个月营收表现如下:
营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)
2014年 3月 3,078.19 +18.11 +18.22
2014年 2月 2,606.3 -17.14 +10.88
2014年 1月 3,145.5 -35.93 +0.33(完)
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