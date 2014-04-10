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货币新闻 | 2014年 4月 10日 星期四 17:11 BJT

台股业绩：鸿海3月合并营收为3,078.19亿台币，年增18.22%

路透台北4月10日 - 全球最大消费电子产品代工商--台湾鸿海精密 周四公布，3月合并营收为3,078.19亿台币，较上年同期增18.22%。

鸿海3月营收则较2月的2,606.3亿台币增18.11%。

该股今日收高0.35%，报86.8台币；大盘加权股价指数 收高0.2%。

鸿海最近三个月营收表现如下:

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)

2014年 3月 3,078.19 +18.11 +18.22

2014年 2月 2,606.3 -17.14 +10.88

2014年 1月 3,145.5 -35.93 +0.33(完)

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