路透调查：投资人越发看多新兴亚币，印尼卢比多仓增加

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
最新仓位调查显示，新兴亚币中，市场最为做多印度卢比 ，因资金流入股市。
市场仍继续做空人民币 ，但对人民币的偏空气氛已稍降。
投资者推迟对美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时间预期，也使得资本自新兴亚洲撤出的疑虑缓和。
这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。
调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。
调查结果如下(美元兑各种货币)：
日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢
4月10日 0.69 -1.12 -0.68 -1.00 -0.34 -1.14 -0.64 0.07 0.10
3月27日 0.80 0.27 0.07 -0.72 0.55 -1.06 -0.22 0.13 0.35
3月13日 0.41 -0.01 0.23 -1.28 0.35 -1.22 -0.43 -0.18 0.07
2月27日 0.00 -0.09 -0.07 -0.87 0.52 -0.40 -0.31 0.14 0.59
2月13日 -0.90 -0.66 -0.38 0.02 0.48 -0.20 0.28 0.16 0.35
1月30日 -1.15 -0.01 0.14 0.85 0.46 0.22 0.48 0.53 0.93
1月16日 -1.58 -0.57 0.51 0.88 0.36 -0.46 0.53 0.66 0.90
1月 3日 -1.73 -1.09 0.47 1.34 -0.03 -0.37 0.53 0.48 1.38
12月 5日 -1.23 -0.87 -0.03 1.58 -0.23 -0.39 0.35 0.31 1.28
11月21日 -1.51 -1.12 -0.44 1.05 -0.57 0.23 0.04 0.06 0.72
(完)
(编译 洪曦/张明钧/张若琪 审校 高琦/艾茂林)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。