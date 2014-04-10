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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 16:59 BJT

路透调查：投资人越发看多新兴亚币，印尼卢比多仓增加

最新仓位调查显示，新兴亚币中，市场最为做多印度卢比 ，因资金流入股市。

市场仍继续做空人民币 ，但对人民币的偏空气氛已稍降。

投资者推迟对美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时间预期，也使得资本自新兴亚洲撤出的疑虑缓和。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢

4月10日 0.69 -1.12 -0.68 -1.00 -0.34 -1.14 -0.64 0.07 0.10

3月27日 0.80 0.27 0.07 -0.72 0.55 -1.06 -0.22 0.13 0.35

3月13日 0.41 -0.01 0.23 -1.28 0.35 -1.22 -0.43 -0.18 0.07

2月27日 0.00 -0.09 -0.07 -0.87 0.52 -0.40 -0.31 0.14 0.59

2月13日 -0.90 -0.66 -0.38 0.02 0.48 -0.20 0.28 0.16 0.35

1月30日 -1.15 -0.01 0.14 0.85 0.46 0.22 0.48 0.53 0.93

1月16日 -1.58 -0.57 0.51 0.88 0.36 -0.46 0.53 0.66 0.90

1月 3日 -1.73 -1.09 0.47 1.34 -0.03 -0.37 0.53 0.48 1.38

12月 5日 -1.23 -0.87 -0.03 1.58 -0.23 -0.39 0.35 0.31 1.28

11月21日 -1.51 -1.12 -0.44 1.05 -0.57 0.23 0.04 0.06 0.72

(完)

(编译 洪曦/张明钧/张若琪 审校 高琦/艾茂林)
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