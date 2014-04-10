更新版-中国期货：大商所调高焦煤等最低交易保证金标准，以防范价格大幅波动风险

* 下周起焦煤、焦炭、铁矿石的最低交易保证金标准调高至7%

* 上述品种涨跌停板上调至5%

* 交易所此举旨在防范风险

* 专家称对市场行情影响不会太大

* 市场预期料提高散户爆仓几率 (新增更多评论和背景)

路透北京4月10日 - 中国大商所周四调高焦煤、焦炭和铁矿石最低交易保证金，并扩大涨跌停板幅度。市场人士和专家认为，这些品种近期价格波动比较剧烈，交易所应是为防范市场风险而出台的常规措施。

他们称，由于期货公司一般会提前预判市场风险，从而比交易所更早提高保证金，因此交易所此举对行情影响应该不会太大。而对于资金规模相对较小的散户而言，难免会提高其爆仓的几率。

中国大连商品交易所周四称，自今年4月14日（星期一）结算时起，焦煤、焦炭和铁矿石品种涨跌停板幅度由4%调整为5%，最低交易保证金标准由5%调整为7%。

大商所网站刊登调整焦煤、焦炭、铁矿石和鸡蛋品种最低交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知的通知称，自下周起，鸡蛋品种涨跌停板幅度由4%调整为5%，最低交易保证金标准维持8%不变。

“年初以来这些品种价格波动比较大，一些品种经常触及涨跌停板，...交易所根据价格波动超过一定范围后出台类似的常规措施，这在国际上是通用做法。”国内某交易所人士指出。

该人士指出，除了价格波动比较大的时候，交易所还会在节假日期间，或者随着品种持仓增加，也会梯度增加保证金。

而此次调整的保证金和涨跌停板制度，主要是因为受宏观经济和相关行业环境变化，这些品种最近价格波动比较剧烈，市场波动比较大，交易所旨在防范风险。

华泰长城期货资深分析师曹祥辉亦认为，某些品种波幅大的时候交易所为控制风险就会出台类似举措，应该是短期行为。

虽然对于资金量较小的散户而言增加了爆仓风险，但关键是能认清方向，否则无论是机构还是散户，爆仓的风险都是存在的。

通知指出，对同时满足《大连商品交易所风险管理办法》有关调整最低交易保证金标准和涨跌停板幅度的合约，其最低交易保证金标准和涨跌停板幅度按照规定数值中较大值执行。

此外，大商所还指出，为降低市场成本，提升期货市场服务实体经济的能力，决定调整部分品种手续费收取标准，减半收取豆粕和线型低密度聚乙烯当日同一合约先开仓后平仓交易手续费。上述手续费收取标准自2014年4月15日开始实施。（完）

更多细节，请点选大商所网站(here) (发稿 李文科; 审校 毕晓雯)