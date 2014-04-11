重温稿-《中国新债预测》进出口行三年期增发债定位接近二级，供给增多压制需求

* 招标品种：进出口行三年增发固息债

* 招标时间：周五(11日)14:00-15:00

* 招标金额：至多60亿元

* 预测区间：5.25%-5.35%

* 预测均值： 5.30%

* 受访人数: 7位(银行、券商）

路透上海4月10日 - 中国进出口银行周五将招标发行三年期固息增发债。路透调查显示，央行公开市场本周现节后首次净投放，流动性仍相对宽松，三年期金融债需求较为稳定，但近期一级市场新债发行密集，也一定程度压制机构认购积极性，预测均值落于5.30%.

“三年金融债需求还是比较稳定吧，跟今天的三年农发债应该差不多，不过近期新债真的太多了，大家都有点疲倦了，估计结果也一般般吧。”华北地区一银行交易员称。

不过亦有机构看法不同，国海证券最新研究报告指出，本次债券期限较短，风险较小，收益较高，配置价值明显，建议资金充裕的机构参与投标。

中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率报在5.3409%。

银行间市场周四主要质押式回购加权利率 持稳，宽资金依旧；交易员称，下一步财税缴款冲击不容忽视，但本周公开市场终结持续的净回笼转向净投放，体现央行呵护资金面之意，有助强化信心，资金拆借方暂把需求火力点放在隔夜等短期限品种上。

本周中国央行公开市场自春节后首现单周净投放，考虑到新债供给明显增加，且下旬大量财税上缴将导致流动性波动，央行本周未完全对冲较大的正回购到期资金，且14天正回购继续担纲主力，有利于维持未来资金利率相对稳定。

近期新债发行供给增多，除本周已结束发行的200亿元国开债、280亿元国债及100亿元农发债之外，明日还将有280亿元一年期国债、60亿元进出口债及国开行60亿元交易所债；而下周截止目前已出公告，新债供给已达680亿元。

明日新债为进出口行2014年第二十二期三年期固定利率金融债的增发债券，票面利率为5.2393%，将采用多重价格中标(美国式)招标方式。