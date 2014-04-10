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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 17:17 BJT

亚洲橡胶：东京期胶跌逾2%至两个月低点，中国疲弱贸易数据打压人气

路透东京4月10日 - 东京工业品交易商(TOCOM)指标期胶周四挫低逾2%至两个月低点，因中国贸易数据疲弱，助燃了对这个全球最大橡胶消费国的经济放缓忧虑。

TOCOM指标9月期胶 下跌5.6日圆或2.5%，结算价报每公斤215.7日圆。

该合约盘中最低跌至212.4日圆，为2月7日以来最低位，收盘前抹去部分跌幅。

“中国疲弱的贸易数据引发卖压，日圆上涨又加剧了这种卖压。”Nihon Unicom Inc的总经理Hiroyuki Kikukawa说道。

“橡胶市场料继续承压，因生产季节高峰将来到，而且中国违约忧虑也依然存在。”

上海期交所主力9月橡胶合约 下跌455元人民币，收报每吨15,115元。

新加坡SICOM近月5月橡胶合约 最新报每公斤178.00美分，下跌4.6美分，盘中一度再次触及五年低点175.50美分，追随东京和上海期胶的跌势。（完）

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦 审校 王洋)
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