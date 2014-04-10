希腊金融：希腊成功发债将增强欧洲信心--欧盟执委阿尔穆尼亚

路透雅典4月10日 - 欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚周四称，希腊的公债发行将增强全欧洲的信心，目前欧洲仍受到债务危机的影响。

“这真是极好的消息...这将增强欧洲战胜债务危机的信心，”他在雅典对记者说，此前曾与希腊财长史托纳拉斯会面。

希腊周四发售五年期公债，为该国四年来首次重返债市。史托纳拉斯称此次公债发行是一次“巨大的成功”，但拒绝透露细节。(完)