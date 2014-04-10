希腊金融：希腊成功发债将增强欧洲信心--欧盟执委阿尔穆尼亚

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透雅典4月10日 - 欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚周四称，希腊的公债发行将增强全欧洲的信心，目前欧洲仍受到债务危机的影响。
“这真是极好的消息...这将增强欧洲战胜债务危机的信心，”他在雅典对记者说，此前曾与希腊财长史托纳拉斯会面。
希腊周四发售五年期公债，为该国四年来首次重返债市。史托纳拉斯称此次公债发行是一次“巨大的成功”，但拒绝透露细节。(完)
(编译 艾茂林; 审校 白云)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。