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市场报道 | 2014年 4月 10日 星期四 17:27 BJT

表格：大型智库对德国主要经济指标预估值一览

路透柏林4月10日 - 以下为大型智库对德国主要经济数据的预估值。

这些机构的分析料将反映在德国政府的经济预估上。

这些大型智库包括德国的IWH、Kiel economics、Ifo、DIW以及RWI，另外还包括苏黎世的KOF、维也纳的Wifo及IHS。

(除有注明之外，数据皆为百分比%变化)

2014 2015

国内生产总值(GDP) +1.9 +2.0

失业人口(百万人) 2.865 2.883

消费者物价通胀率 1.3 1.8

经常帐(10亿欧元) 盈余224 盈余228

净借款(10亿欧元) 3.6 14.0

(完) (编译 张明钧; 审校 艾茂林)
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