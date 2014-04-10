更新版 1-香港个股：港交所称沪港通是中国资本帐开放的一个步伐，正洽谈细节安排

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
* 港交所主席称沪港通是中国资本帐开放的一步
* 机制为香港人民币投资提供更广濶出路
* 港股通额度于20多天用完
* 港交所仍与上交所等洽谈细节安排，未达协议
* 港股成交急增至逾千亿港元 (新增更多内容)
路透香港4月10日 - 港交所 主席周松岗周四称，沪港通机制让中国内地人民币投资香港市场是国内资本帐开放一个步伐，并会为香港人民币投资提供更广濶出路；而港交所正与内地机构洽谈细节安排。
周松岗在记者会上称，沪港通机制下内地机构及个人投资者可投资于香港266只股票，而香港市场可投资上海A股逾500只股票，但不包括衍生工具。
“沪港通大大增加人民币的在岸和离岸双向交流，同时为香港人民币投资提供更大出路，同时内地资金可以投资海外和香港市场，是国内资本帐开放的一个步伐。”他说。
中国国务院总理李克强周四早在海南博鳌论坛提及建立上海与香港股票市场交易的互联互通机制后，下午中国证监会与香港证监会联合声明称，预计6个月后正式启动“沪港通”机制，沪股通总额3,000亿元人民币（每日130亿元），港股通总额2,500亿元人民币（每日105亿元）。
消息刺激港股主板成交急升至1,069亿港元。恒生指数 今天收高1.5%，触及1月2日以来的最高收盘位，恒生国企指数 上涨0.4%。
港交所环球市场联席主管罗力称，额度制可以确保市场有秩序运作，以每日投资额度上限计，总额度2,500亿元在20多天便将耗尽，监管者可在这段期间检视是否有需要加大额度。
港交所在李克发表讲话后，于早上10时40分停牌，其后的公告称，公司一直与上海交易所、中国证券登记结算有限责任公司，就建立“沪港交易通”及“沪港结算通”的工作洽谈，但将须先行达成若干条件，包括各方已经获得所有必要的监管批准。
沪港交易所涉及为投资者提供订单路由安排及相关技术基础设施，而沪港结算通则是交易清算及交收安排，以及存管、代理人服务。港交所并将寻求与上交所和中国证券结算平分未来的交易及结算费收入。
港交所已申请于周五复牌，该股停牌前收报130.9港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。