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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 17:50 BJT

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增3.2%至306,605吨--调查机构SGS

注：调查机构SGS全称为Societe Generale de Surveillance。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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