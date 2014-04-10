欧洲汇市：英镑兑美元自两个月高点下跌，央行政策决定料无变化

但交易员和分析师表示，英镑越接近1.70美元，所遇到的阻力就会越大，英镑贸易加权指数 阻力则在86.40附近。

“本周的数据很有意思，对英镑起到支撑作用。但总体而言，主要是由美元主导。”分析师Paul Robson说道，“我们认为仍有好几个月应卖出英镑，但现在越来越明显的是，我们需要一个诱因来卖出，这个因素可能需要来自美国方面。”

英镑兑美元和欧元在欧洲早盘下滑0.1%，分别报1.6773美元和0.8261英镑。（完）

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