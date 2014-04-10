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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 17:58 BJT

台湾金融：金管会开放OBU可销售投信发行含台币在内的外币计价基金

路透台北4月10日 - 为搭配自由经济示范区法规松绑，台湾金管会周四表示，将进一步开放银行国际金融业务分行(OBU)可销售投信业者所发行含台币的多币别基金。

一位金管会相关业务官员周四对路透并指出，本次开放销售的基金投资在台湾证券市场的比重不得超过其净资产价值的30%，其中外币计价宝岛债将不纳入30%的资产限制。

金管会指出，为打造台湾成为人民币离岸中心，该等基金对包括宝岛债在内的外币计价国际债券投资，皆将排除于投资台湾证券市场比率限制的计算范围。

金管会新闻稿并指，为配合自由经济示范区的政策，已于1月29日发布“银行国际金融业务分行办理信托业务规定”，大幅开放OBU对境外客户办理的外币信托业务。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
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