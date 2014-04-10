CNH动态：贸易数据不佳促即期小跌，关键关口徘徊显对经济忧虑

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透香港4月10日 - 中国贸易数据不佳促离岸人民币现汇 周四小幅下跌，人民币再次跌破6.20元，汇价在关键关口左右徘徊，亦显市场对中国经济下行忧虑。分析师认为，近期人民币料会维持弱势震荡。
“贸易数据出来后，离岸即期就开始小幅走跌，再次跌破6.20，而尽管传境内午后有中资大行和油盘购汇，但CNY还是回守6.20，这也显示出监管层的一定态度吧。”一位外资行交易员称。
中国央行周四公布了2月份的货币当局资产负债表，当月新增的央行口径外汇占款近1,193亿元人民币，而同期金融机构全口径外汇占款为1,282亿元，这说明当月央行、商行都有购买外汇的举动。
中国海关稍早公布，3月出口同比下降6.6%，进口同比下降11.3%。同月贸易顺差77.1亿美元。3月出口延续前月的同比跌势，进口增速则降至九个月低位，综合看一季度进出口均呈现放缓之势。不过分析人士预计二季度进出口将恢复增长。[ID：nL3T0N10ZE]
交易人士称，在人民币中间价走低带动下，加之中国进出口数据不佳，尤其是出口数据令人失望，也令人民币承压。
本地时间下午5：55分时，离岸人民币现汇 报6.2067，较上日的6.1915下跌152点子或-0.25%。境内人民币 亦有所回落，至6.2125。今日人民币兑美元中间价 为6.1510元，上日中间价为6.1490元。
全球汇市上，美元兑日圆和瑞郎周四走软至三周低点附近，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的3月会议记录立场温和，令已为联储将逐渐改变货币政策做好准备的投资者失望。（完）
人民币汇率相关新闻
人民币汇率市场报导/掉期
人民币在岸相关新闻
人民币离岸/NDF相关新闻
人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。