CNH动态：贸易数据不佳促即期小跌，关键关口徘徊显对经济忧虑

路透香港4月10日 - 中国贸易数据不佳促离岸人民币现汇 周四小幅下跌，人民币再次跌破6.20元，汇价在关键关口左右徘徊，亦显市场对中国经济下行忧虑。分析师认为，近期人民币料会维持弱势震荡。

“贸易数据出来后，离岸即期就开始小幅走跌，再次跌破6.20，而尽管传境内午后有中资大行和油盘购汇，但CNY还是回守6.20，这也显示出监管层的一定态度吧。”一位外资行交易员称。

中国央行周四公布了2月份的货币当局资产负债表，当月新增的央行口径外汇占款近1,193亿元人民币，而同期金融机构全口径外汇占款为1,282亿元，这说明当月央行、商行都有购买外汇的举动。

中国海关稍早公布，3月出口同比下降6.6%，进口同比下降11.3%。同月贸易顺差77.1亿美元。3月出口延续前月的同比跌势，进口增速则降至九个月低位，综合看一季度进出口均呈现放缓之势。不过分析人士预计二季度进出口将恢复增长。[ID：nL3T0N10ZE]

交易人士称，在人民币中间价走低带动下，加之中国进出口数据不佳，尤其是出口数据令人失望，也令人民币承压。

本地时间下午5：55分时，离岸人民币现汇 报6.2067，较上日的6.1915下跌152点子或-0.25%。境内人民币 亦有所回落，至6.2125。今日人民币兑美元中间价 为6.1510元，上日中间价为6.1490元。

全球汇市上，美元兑日圆和瑞郎周四走软至三周低点附近，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的3月会议记录立场温和，令已为联储将逐渐改变货币政策做好准备的投资者失望。（完）

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