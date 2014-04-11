重温稿--台湾货币市场：短率持在低位，关注明日两年期存单标售情形

* 短率持在区间低位

* 关注明日两年期存单标售情形

* 短票利率缓跌压力仍在

记者 詹静宜

路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周四依旧持在低位。市场人士认为，旬初整体市场资金情势宽松，短率续处区间低位，市场关注明日两年期存单得标利率是否随上周一年期存单续探低位。

银行间资金调度交易员表示，受到大型行库在提存期初负数操作的影响，周三单日超额准备负数稍有扩大，预估下半旬负数操作的行库才会逐步回补积数，不过目前银行间资金水位仍旧偏高，带动便宜资金满溢，短率持续徘徊低档。

〞旬初大家都急于去化资金。〞一位民营银行资金调度交易员说。

此外，大型官股银行资金调度人士指出，上周一年期存单得标利率为0.53%，标低于市场预期，依循往例两年期存单也会随一年期存单同步标低，市场预期4月份两年期存单得标利率将较上月的0.727%持续向下修正。

路透访谈五家金融机构，预估央行明日标售的两年期定存单加权平均得标利率落在0.70-0.72%，较上月的0.727%略走低。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.388%，上日收盘价为0.387%；今日区间在0.295-0.400%，同上日；一周拆款利率区间在0.380-0.43%，上日则收在0.380-0.42%。

**短票利率承压**

短票市场方面，大型票券交易人士指出， 今日短票发票量略较上日增加，不过仍不足以因应市场买票需求，加上政府劳退基金委托代操的投信资金持续涌入，投信端买票意愿积极皆提前一日框票，短票利率料将承受逐步缓降的压力。

“大家抢，不知道这波投信资金会买到什么时候，先抢先赢。”一位票券交易员说。

上述票券交易员坦称，自从劳退基金受托投信代操资金取消短票投资利率下限，此波代操投信都是先抽走银行体系的活储存款，初估代操投信的活储金额约达500亿台币以上，而累计本周短票消化不到200亿台币的额度，料代操投信的资金仍会持续涌入短票市场。

台湾劳动部旗下劳动基金运用局周一表示，上周已去函投信投顾公会，取消劳退新旧制基金委由投信代操的短票投资利率下限，以提高资金运用效率。

此外，中油周四标售79亿台币的158天期短票，将于明日交割，得标区间落在0.696-0.709%，交易员认为，本次得标利率表现中性。

今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.59-0.60%，短天期短票则成交在0.58%，交投利率略较上日微跌；部分投信的一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，短票交投略向区间低位靠拢。

台湾央行周四共发行3,940.5亿台币存单，与今日存单到期金额3,950.5亿相较，存单发行余额减10亿。 周五央行存单到期金额1,160亿。

拆款中心 资料显示，周四超额准备为负145亿台币，累计超额准备为1,724亿，加计前期1%的超额准备为2,782亿台币。

**RP利率仍在低位**

债券市场附买回(RP)利率周四仍在低位。市场资金持续宽裕，这令资金需求方姿态拉高，近期不排除再有压低利率的举措。

交易员表示，市场资金持续充裕，日前劳退基金取消利率下限，虽对债券附买回市场的直接影响较小，但还是让整体货币市场的资金持续宽裕。目前承做利率较高的证券商不排除有压低利率的打算。

“今天很晚了还是有投信进来找券，如果有机会的话会往下开开看。〞一大型证券商交易员说。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间低位在0.54-0.55%，同上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，也同上日。

票券商的成交利率大致不变。主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.50%；极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%。