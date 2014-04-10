博鳌论坛:两地基金互认有利于香港成为海内外基金产品进出口平台--中国证监会主席

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透北京4月10日 - 中国证监会主席肖钢在博鳌论坛上称，中港两地基金互认有利于香港成为海内外基金产品进出口平台。
他表示，两地互认有多方面好处，便于两地居民跨境投资；对内地的基金业而言，是促进其转型升级的好机会，因内地基金业产品虽不少，但在服务方面，提供回报上还是有差距。同时，内地基金销往海外也要通过香港。
“两地基金互认有利于香港成为海内外基金产品进出口平台。”肖钢称。
就在同日，中国证监会与香港证监会发布联合公告称，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要六个月准备时间。市场认为，沪港通存套利机会助A股修复估值，大盘或存5-10%反弹空间。 。 (发稿 曹魏浩；撰写 沈燕; 审校 曾祥进)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。