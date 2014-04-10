英国评级：若苏格兰独立，则英国恢复AAA评级时间会延长

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月10日 - 评级机构惠誉周四表示，若9月公投后苏格兰独立，则英国恢复AAA债信评级则需要更长时间。
苏格兰独立将提升英国公共债务与国内生产总值(GDP)之比，因伦敦当局已经承诺承担当下英国政府的所有债务，随后要求新成立的苏格兰政府承担一部分。
“英国要恢复AAA评级，则总公共债务比率需要低于当前水准，并稳步降低。而这样的债务冲击将延迟这一过程。”(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。