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货币新闻 | 2014年 4月 10日 星期四 19:10 BJT

英国评级：若苏格兰独立，则英国恢复AAA评级时间会延长

路透伦敦4月10日 - 评级机构惠誉周四表示，若9月公投后苏格兰独立，则英国恢复AAA债信评级则需要更长时间。

苏格兰独立将提升英国公共债务与国内生产总值(GDP)之比，因伦敦当局已经承诺承担当下英国政府的所有债务，随后要求新成立的苏格兰政府承担一部分。

“英国要恢复AAA评级，则总公共债务比率需要低于当前水准，并稳步降低。而这样的债务冲击将延迟这一过程。”(完)
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