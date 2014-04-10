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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 19:27 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货价差下滑至逾七个月低点

路透新加坡4月10日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周四连续第二天下滑，降至逾七个月低点，未能与走强的衍生品市场同步。交易商称这是由于需求疲软和供应充足继续打压亚洲燃料油市场。

路透数据显示，380-cst燃料油现货价差拓宽至较新加坡现货报价每吨贴水1.75美元，低于前日的贴水1.39美元。

相比之下，4月/5月380-cst跨月价差周四从每吨贴水2.25美元缩窄至1.25美元，显示出名义价格有所回升。

不过，亚洲供应充足--主要来自西方供应，但船用和电力行业的重质馏分油需求都在放缓。交易商称中国需求也有减少。

印度Essar Oil求售7.5万吨真空轻油，5月6-10日从Vadinar装运。投标于周四结束，有效期延后一天。

印度石油公司求售2.5万吨180-cst燃料油，5月3-5日从孟买装运。投标于4月16日结束，有效期延后一天。

嘉能可和维多公司分别向兴隆出售2万吨380-cst燃料油，5月6-10日装运，价格为较5月新加坡现货报价每吨贴水1.5美元。(完)

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(编译 朱晓军; 审校 李春喜)
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