中国资管：中信证券发行逾50亿元国内首单REITs，将在深交所上市--消息

路透北京4月11日 - 业内人士透露，中国国内首单房地产投资信托基金产品(REITs)-中信启航专项资产管理计划近期已启动私募发行，规模逾50亿元人民币，中信证券 近日正就优先级份额向潜在投资人询价。

据路透获得的材料，该产品总规模为52.1亿元，期限为3-5年，优先级与次级份额退出时均可获得不同比例的资本增值收益，产品发售对象为合格机构投资人。优先级和次级份额均将在深交所上市交易，这将是国内首只次级档份额亦可交易的专项资产管理计划。

北京一券商人士透露，今年1月，监管层已特批中信证券 设立该项资管计划，拟以私募REITs的形式推动国内不动产金融的实践操作。中信证券亦希望借此建立国内首个REITs业务平台。

材料显示，在该项资管计划中，优先级和次级的比例划分比例约7:3。在包括资产升值预期的情况下，优先级投资者整体收益率约为7~9%，次级预期整体收益率在12%~42%。

该资管计划的基础资产为中信证券位于北京和深圳的两幢自有物业，中信证券已承诺未来将按市场价格租用这些物业。REITs管理人--中信金石基金管理公司计划在该非公募产品期满后，将这两幢物业出售给由中信金石发起的交易所上市REITs或第三方。