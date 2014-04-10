全球能源：OPEC预计2014年全球对其原油需求减少

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月10日 - 石油输出国组织(OPEC)将2014年全球对其原油需求下调，并结束了对全球原油消费增长预期的一轮上调，凸显出其对经济的担忧。
OPEC在周四的月度报告中预计，2014年全球对其原油需求平均为2,965万桶/日，较此前预估低5万桶/日。
OPEC维持2014年全球石油需求增长预估不变，为每日114万桶。在2月和3月报告中，OPEC曾小幅提升预估。
报告显示，OPEC的3月原油产出下滑，接近今年下调后的全球需求，主要是因为供应中断而非自愿减产。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。