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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 19:18 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收低，库存增长和马币走强打压市场

路透吉隆坡4月10日 - 周四马来西亚棕榈油期货收低，此前一份行业报告显示该国棕榈油库存意外增加，且马币(林吉特)走强继续打压市场。

马来西亚3月棕榈油库存升至169万吨，市场原预估为降至三年低位158万吨。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)数据显示，毛棕榈油产量较一个月前增长17%，出口下滑约8%至130万吨。

“出口数据很吓人，产量看似在升高，库存应会快速增长。”当地一大宗商品经纪公司的交易员称，“斋月即将来临，出口肯定会增长。”

指标6月棕榈油合约 跌0.2%至每吨2,607马币(约合810美元)，盘中交易区间为2,580-2,617马币。

总成交量为28,904口，稍低于均值的35,000口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 李春喜)
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