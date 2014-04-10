东南亚股市：印尼股市在议会选举后大跌逾3%，政治风险推动外资撤离

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月10日 - 印尼股市周四大跌，外国投资者撤离风险资产，因此前的议会选举结果显示该国可能组成一个弱势政府，推行必要改革促进投资的能力或许有限。
周三议会大选的初步计票结果显示，在没有其他党派帮助的情况下，反对党民主奋斗党(PDI-P)不太可能赢得足够选票或席位，以提名印尼下任总统热门人选Joko "Jokowi" Widodo参加7月总统大选。
印尼股市 跌3.2%收在4,765.73点，为3月27日以来最低。在Jakowi宣布参选后，在截止周二的10日中，印尼股市连续上涨了4.6%。
泰国股市 收涨0.6%，菲律宾股市 收高0.8%，马来西亚股市 微升0.2%。
新加坡股市 和越南股市 分别下滑0.2%和0.3%。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 417.74 418.94 -0.29 +7.56 388.37
新加坡 3203.58 3209.92 -0.20 +1.14 3167.43
马来西亚 1859.52 1855.75 +0.20 -0.40 1866.96
泰国 1389.56 1382.02 +0.55 +7.00 1298.71
印尼 4765.73 4921.40 -3.16 +11.50 4274.18
菲律宾 6638.89 6587.49 +0.78 +12.72 5889.83
越南 601.33 603.25 -0.32 +19.16 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 朱晓军; 审校 李春喜)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。