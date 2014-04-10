东南亚股市：印尼股市在议会选举后大跌逾3%，政治风险推动外资撤离

路透4月10日 - 印尼股市周四大跌，外国投资者撤离风险资产，因此前的议会选举结果显示该国可能组成一个弱势政府，推行必要改革促进投资的能力或许有限。

周三议会大选的初步计票结果显示，在没有其他党派帮助的情况下，反对党民主奋斗党(PDI-P)不太可能赢得足够选票或席位，以提名印尼下任总统热门人选Joko "Jokowi" Widodo参加7月总统大选。

印尼股市 跌3.2%收在4,765.73点，为3月27日以来最低。在Jakowi宣布参选后，在截止周二的10日中，印尼股市连续上涨了4.6%。

泰国股市 收涨0.6%，菲律宾股市 收高0.8%，马来西亚股市 微升0.2%。

新加坡股市 和越南股市 分别下滑0.2%和0.3%。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 417.74 418.94 -0.29 +7.56 388.37

新加坡 3203.58 3209.92 -0.20 +1.14 3167.43

马来西亚 1859.52 1855.75 +0.20 -0.40 1866.96

泰国 1389.56 1382.02 +0.55 +7.00 1298.71

印尼 4765.73 4921.40 -3.16 +11.50 4274.18

菲律宾 6638.89 6587.49 +0.78 +12.72 5889.83

越南 601.33 603.25 -0.32 +19.16 504.63

(完)

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