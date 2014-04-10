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货币新闻 | 2014年 4月 10日 星期四 19:51 BJT

中国央行：人民币汇率要逐步退出常态式干预，波幅还会朝着扩大发展--周小川

路透北京4月10日 - 中国央行行长周小川周四在博鳌论坛上表示，人民币汇率要逐步退出常态式外汇干预，波幅还会朝着扩大发展。

他并称，根据市场调节择机推进人民币利率市场化，稳步推进资本项目可兑换，促进外汇方面的便利性。

下一步要继续做好境内企业和金融机构去香港发行人民币债，也支持香港机构来境内发熊猫债，并进一步推动人民币跨境使用。

他表示，相信香港能发挥好离岸人民币中心的作用。（完）

(发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
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