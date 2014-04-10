版本:
中国
市场报道 | 2014年 4月 10日 星期四 21:38 BJT

美国热股：BED BATH & BEYOND第四季营收下滑，股价大跌逾5%

路透4月10日 - 家具零售商BED BATH & BEYOND INC 报告第四季净营收下滑5.8%，受恶劣天气影响。该公司给出的第一季获利预估也低于汤森路透调查分析师的平均预估。

另外至少三家券商下调该公司目标股价。

周四盘初，公司股价大跌5.41%，报64.22美元。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐