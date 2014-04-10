美国热股：BED BATH & BEYOND第四季营收下滑，股价大跌逾5%

欧洲汇市：英国首相要求提前举行大选后英镑跳升至12月中来最高
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透4月10日 - 家具零售商BED BATH & BEYOND INC 报告第四季净营收下滑5.8%，受恶劣天气影响。该公司给出的第一季获利预估也低于汤森路透调查分析师的平均预估。
另外至少三家券商下调该公司目标股价。
周四盘初，公司股价大跌5.41%，报64.22美元。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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