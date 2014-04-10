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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 20:19 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至四日低点

路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌幅，触及四日低点每吨137.50美元；韩国无现货交易，前日至少有三个买家买入5月下半月船货。

“并非所有韩国买家都为5月下半月备足了货。仍然还有一些剩余需求，但今天没有发布招标，”一家北亚交易商称。

部分交易商仍然看多，称昂贵的液化石油气(LPG)使得石化企业难以用LPG完全替代石脑油。

“运输LPG的船运费目前处在纪录高位，所以购买LPG代价高昂，”一家新加坡交易商称。

亚洲汽油裂解价差下滑1.1%至两日低点每桶9.9美元，不过仍比第一季均价8.04美元高出23%。

壳牌分别从雪佛龙和中石油买入两批95号汽油船货，分别在5月3-7日、5月6-10日装运，价格为每桶121美元。

托克分别向维多公司和BP售出两批92号汽油船货，分别在4月26-30日、4月30日-5月4日装运，价格为每桶117.5美元和117.8美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 tjh)
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