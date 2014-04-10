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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 20:55 BJT

国际油市：亚洲航煤现货升水降至两周低点，受供应充足打压

路透首尔4月10日 - 亚洲航煤现货升水周四降至两周低点每桶0.12美元，连续第三天交易窗口内无交易完成，交易商称供应充足打压市场。

自3月底以来，航煤升水一直上涨，因随着亚洲炼厂开始进入维护季，供应料将收紧。这也推动航煤升水在4月1日涨至高点每桶0.42美元。

最新一笔航煤现货交易在周一完成。维多公司向BP出售了10万桶航煤，4月25-29日装运，价格为较新加坡报价每桶升水0.2美元。

不过一家交易商称，高升水吸引更多供应来到亚洲，尽管需求并未回升。

交易商消息人士周四称，缅甸签署年度合同，从中国石油购入柴油，从一家北亚贸易公司购入航煤，交货时间为2014年4月-2015年3月。

Sietco从BP买入15万桶500 ppm柴油，4月30日-5月4日装运，价格为较新加坡FOB报价每桶升水0.1美元。

Sietco还从托克买入15万桶500 ppm柴油，4月26-30日装运，价格为较新加坡FOB报价每桶升水0.25美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军; 审校 李春喜)
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