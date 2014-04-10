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货币新闻 | 2014年 4月 10日 星期四 20:40 BJT

表格：4月5日当周美国初请失业金人数为30.0万人，低于预估

路透4月10日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国一周初请失业金人数四周均值为31.6万人

* 美国一周初请失业金人数为30.0万人(预估为32.0万人)

* 美国一周初请失业金人数为2007年5月12日当周以来最低

* 美国一周续请失业金人数为277.6万人(预估为285.0万人)

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

04/05/14 300,000 316,250 -- --

03/29/14 332,000-R 321,000-R 2,776,000 2.1

03/22/14 310,000 319,250 2,838,000-R 2.2

03/15/14 323,000 329,500 2,814,000 2.1

03/08/14 319,000 331,250 2,869,000 2.2

03/01/14 325,000 337,250 2,850,000 2.2

02/22/14 351,000 338,000 2,890,000 2.2

02/15/14 330,000 336,500 2,941,000 2.2

* R--为修正值 (完)
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