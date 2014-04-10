表格：4月5日当周美国初请失业金人数为30.0万人，低于预估

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透4月10日 - 美国劳工部周四公布：
* 美国一周初请失业金人数四周均值为31.6万人
* 美国一周初请失业金人数为30.0万人(预估为32.0万人)
* 美国一周初请失业金人数为2007年5月12日当周以来最低
* 美国一周续请失业金人数为277.6万人(预估为285.0万人)
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
04/05/14 300,000 316,250 -- --
03/29/14 332,000-R 321,000-R 2,776,000 2.1
03/22/14 310,000 319,250 2,838,000-R 2.2
03/15/14 323,000 329,500 2,814,000 2.1
03/08/14 319,000 331,250 2,869,000 2.2
03/01/14 325,000 337,250 2,850,000 2.2
02/22/14 351,000 338,000 2,890,000 2.2
02/15/14 330,000 336,500 2,941,000 2.2
* R--为修正值 (完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。