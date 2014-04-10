表格：美国4月3日止当周农作物出口销售报告--USDA

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透华盛顿4月10日 - 美国农业部(USDA)周四公布4月3日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 41.8 349.1 390.9 213.1 349.1 30,294.5 25,685.7
大麦 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 179.4 133.0
玉米 658.7 58.0 716.7 768.8 58.0 41,965.4 15,705.5
高粱 1.7 0.0 1.7 2.0 0.0 3,462.7 1,337.9
大豆 79.2 210.4 289.6 149.0 210.4 44,589.7 36,297.3
豆粕 179.6 80.1 259.7 199.2 80.1 8,690.8 8,122.9
豆油 3.4 0.0 3.4 4.0 0.0 572.2 820.8
皮马棉 0.8 0.5 1.3 0.8 0.5 627.9 792.0
陆地棉 -10.9 119.3 108.4 57.8 119.3 8,914.1 10,989.3
稻米 18.6 0.0 18.6 23.9 0.0 270.6 257.1
(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 李春喜)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。