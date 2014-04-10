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市场报道 | 2014年 4月 10日 星期四 21:39 BJT

美国股市：平开，此前公布一周初请失业金人数

路透纽约4月10日 - 美国股市周四开盘基本持平，一周失业金申领人数的积极影响被部分公司令人失望的获利所抵消，其中包括Bed, Bath & Beyond 的业绩。

道琼工业指数 下跌21.48点或0.13%至16,415.70点。标准普尔500指数 下滑1.94点或0.1%至1,870.24点。Nasdaq指数 跌4.31点或0.1%至4,179.59点。

Bed, Bath & Beyond股价盘初下挫5.3%至64.30美元。(完)
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