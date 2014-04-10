博鳌论坛:沪港通为两市带来新资金,会扩大离岸人民币使用--中证监主席

路透北京4月11日 - 中国证监会主席肖钢周三晚间在博鳌论坛上称，刚刚宣布启动的股市沪港通，为两市带来了新的资金来源，将增强两市竞争力；同时，也会扩大香港离岸人民币使用量，帮助香港巩固国际金融中心的地位。

他并表示，股市沪港通确实对合格的境外机构投资者(QFII)有一定的替代效应，但中国还会进一步扩大QFII。不仅要进一步扩大QFII的投资额度，特别是单个机构的投资额，也要适当放宽QFII机构的资格。

“沪港通以后，首先对内地市场能够带来长期投资的资金，开辟了这样一个渠道，现在内地市场的估值是比较低的，特别是上海市场，”他说，“也为香港市场注入新的资金来源的渠道...会进一步扩大在香港离岸人民币的使用量，这对巩固香港国际中心的地位很有好处的。”

央行行长周小川在同一场合亦指出，沪港通是“1+1明显大于2的这样一个例子”。所有配套的管理政策和有关改革，也都要逐步跟进，以解决货币自由兑换等发展的需要。

肖钢稍早亦在博鳌论坛上称，中港两地基金互认有利于香港成为海内外基金产品进出口平台；下一步要继续推进内地公司去海外上市，并简化相应程序。