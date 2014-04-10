博鳌论坛:沪港通为两市带来新资金,会扩大离岸人民币使用--中证监主席

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透北京4月11日 - 中国证监会主席肖钢周三晚间在博鳌论坛上称，刚刚宣布启动的股市沪港通，为两市带来了新的资金来源，将增强两市竞争力；同时，也会扩大香港离岸人民币使用量，帮助香港巩固国际金融中心的地位。
他并表示，股市沪港通确实对合格的境外机构投资者(QFII)有一定的替代效应，但中国还会进一步扩大QFII。不仅要进一步扩大QFII的投资额度，特别是单个机构的投资额，也要适当放宽QFII机构的资格。
“沪港通以后，首先对内地市场能够带来长期投资的资金，开辟了这样一个渠道，现在内地市场的估值是比较低的，特别是上海市场，”他说，“也为香港市场注入新的资金来源的渠道...会进一步扩大在香港离岸人民币的使用量，这对巩固香港国际中心的地位很有好处的。”
央行行长周小川在同一场合亦指出，沪港通是“1+1明显大于2的这样一个例子”。所有配套的管理政策和有关改革，也都要逐步跟进，以解决货币自由兑换等发展的需要。
肖钢稍早亦在博鳌论坛上称，中港两地基金互认有利于香港成为海内外基金产品进出口平台；下一步要继续推进内地公司去海外上市，并简化相应程序。
沪港通试点细节周四中午亮相，显示中国资本市场对外开放再进一步；而沪港两个交易所的对接以及海外资金这股“活水”涌入，将有助于打破国内大盘蓝筹股长期低迷不振的局面，并有望推动A股大盘反弹5-10%。不过，沪港通体制下的资本流动并非单向，香港市场部分绩优蓝筹和科技股中的稀缺标的，亦会吸引部分国内资金外流，有助于稳定香港离岸人民币中心地位。 (完) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。