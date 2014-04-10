美国数据：3月预算赤字为370亿美元，预期为赤字780亿美元

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透华盛顿4月10日 - 美国财政部周四公布，美国3月预算赤字为370亿美元，小于2013年3月的赤字1,070亿美元。
路透调查显示，分析师预期为赤字780亿美元。
3月预算赤字是受到月历时间方面的影响。财政部表示，如果经调整后，今年3月预算赤字将为770亿美元。
3月预算支出为2,530亿美元，2013年3月为2,930亿美元。3月收入为2,160亿美元，2013年3月为1,860亿美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。