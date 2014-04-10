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货币新闻 | 2014年 4月 11日 星期五 02:11 BJT

美国数据：3月预算赤字为370亿美元，预期为赤字780亿美元

路透华盛顿4月10日 - 美国财政部周四公布，美国3月预算赤字为370亿美元，小于2013年3月的赤字1,070亿美元。

路透调查显示，分析师预期为赤字780亿美元。

3月预算赤字是受到月历时间方面的影响。财政部表示，如果经调整后，今年3月预算赤字将为770亿美元。

3月预算支出为2,530亿美元，2013年3月为2,930亿美元。3月收入为2,160亿美元，2013年3月为1,860亿美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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