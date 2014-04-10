欧洲汇市：英镑兑美元下滑但仍接近今年高位

欧洲汇市：英国首相要求提前举行大选后英镑跳升至12月中来最高
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月10日 - 英镑兑美元周四小跌，但仍距离今年高位不远，之前英镑触及约两个月高位，受助于本周美元下滑。美元走弱令全球市场许多人士意外。
多家大型银行在上周稍后看淡英镑，他们确信，更多强劲的美国经济数据和美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示明年升息的迹象将会推高美元。
结果，即使在欧洲央行表示可能印钞后，人气再次逆转，且上周美国就业数据公布后美元呈现弱势，令英镑兑美元重回大约1.68美元。
英镑兑美元在亚洲交易时段触及1.6821美元高位，在欧洲市场下跌至1.6770。
“英镑兑美元还有更多上行空间，尽管我认为不会涨至1.70美元这么高，”摩根士丹利市场策略师Ian Stannard说。
“英国经济成长前景短期仍然提供助力。出口仍有些波动，但产出和整体前景非常稳固。”
过去几周对英国经济好转的结构的疑虑浸入市场，不过，周二国际货币基金组织(IMF)大幅上调英国经济增长预估，且一英国经济智库也有相同行动。
本周稍早英国公布的工业产出数据强于预期，也对英国经济更广泛复苏的希望增强。
英镑和欧元兑瑞典克朗上涨超过0.5%，之前瑞典公布3月消费者物价指数下降至负值，同比下跌0.6%。
交易员和分析师直指英镑贸易加权指数 阻力在大约86.40，但在3月两次上攻该水平也无功而还。英镑的相对强弱指标呈现超买。(完)
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路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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