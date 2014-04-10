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货币新闻 | 2014年 4月 11日 星期五 01:09 BJT

表格：美国财政部续发30年期公债得标利率为3.525%，投标倍数为2.52

路透华盛顿4月10日 - 美国财政部称，其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 3.525 中值 3.486 低值 3.430 价格/得标 价格 101.829866 高值得标比率 27.57% 投标倍数 2.52 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,006,700 总投标 32,733,642,400 竞争性投标得标 12,994,814,300 非竞争性投标得标 5,192,400 FED附加 　 0 初级市场交易商投标 21,812,700,000 初级市场交易商得标 5,037,162,500 直接投标 3,453,000,000 直接投标得标 2,326,275,700 间接投标 7,462,750,000 间接投标得标 5,631,376,100 发行细节 发行日 2014/04/15 到期日 2044/02/15 CUSIP码 912810RE0 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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