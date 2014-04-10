欧元债市：希腊返回市场，美联储会议记录引发二线国家公债上涨

欧元债市：法债/德债收益率差缩至一周最窄，市场聚焦法国大选
路透伦敦4月18日 - 法国公债与可比德债收益率差周二缩至一周来最小，此前民调显示，法国中间派候选人马克龙将在周日进行的法国大选第一轮投票中领先。
* 投资人吸纳希腊五年期新债，得标利率报4.95%
* 希腊返回市场，借贷成本低于爱尔兰
* 美联储会议记录的通胀立场温和，令其他二线欧元区公债上涨
路透伦敦4月10日 - 希腊违约后仅仅两年首次发债吸引了强劲需求，也带动了投资人周四对其他低评级二线欧元区公债的兴致。
市场认为美联储升息将不是一些人们原先担心的这么快，这观点带动欧元区公债持续上涨，使许多最脆弱的欧元区国家的借贷成本跌向数年低位。
雅典市中心发生汽车爆炸未有令市场不安，因对希腊五年期公债的需求达到200亿欧元，令希腊成为违约后在最短时间内返回债市融资的国家之一。
汤森路透IFR称，希腊发行的30亿欧元五年公债的得标利率为4.95%。
这比爱尔兰在2012年7月发行的五年期公债收益率5.90%还要低，但略高于葡萄牙在2013年初发行五年公债收益率4.90%。
“这是希腊返回债市的一次重大胜利...现在希腊得到可靠的证据，证明该国可以在市场融资，”德国商业银行利率策略师Michael Leister说。
葡萄牙 和西班牙10年期公债 收益率下跌4个基点，分别报3.90%和3.17%。意大利 和爱尔兰10年期公债 收益率下滑2个基点，分别报3.17%和2.92%。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
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英国财政大臣哈蒙德 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选