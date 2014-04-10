欧元债市：希腊返回市场，美联储会议记录引发二线国家公债上涨

* 投资人吸纳希腊五年期新债，得标利率报4.95%

* 希腊返回市场，借贷成本低于爱尔兰

* 美联储会议记录的通胀立场温和，令其他二线欧元区公债上涨

路透伦敦4月10日 - 希腊违约后仅仅两年首次发债吸引了强劲需求，也带动了投资人周四对其他低评级二线欧元区公债的兴致。

市场认为美联储升息将不是一些人们原先担心的这么快，这观点带动欧元区公债持续上涨，使许多最脆弱的欧元区国家的借贷成本跌向数年低位。

雅典市中心发生汽车爆炸未有令市场不安，因对希腊五年期公债的需求达到200亿欧元，令希腊成为违约后在最短时间内返回债市融资的国家之一。

汤森路透IFR称，希腊发行的30亿欧元五年公债的得标利率为4.95%。

这比爱尔兰在2012年7月发行的五年期公债收益率5.90%还要低，但略高于葡萄牙在2013年初发行五年公债收益率4.90%。

“这是希腊返回债市的一次重大胜利...现在希腊得到可靠的证据，证明该国可以在市场融资，”德国商业银行利率策略师Michael Leister说。

葡萄牙 和西班牙10年期公债 收益率下跌4个基点，分别报3.90%和3.17%。意大利 和爱尔兰10年期公债 收益率下滑2个基点，分别报3.17%和2.92%。(完)

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