欧元区经济：ECB还未决定可能推行QE的细节，或包括买入民间资产-冈斯坦西欧

欧元债市：法债/德债收益率差缩至一周最窄，市场聚焦法国大选
路透伦敦4月18日 - 法国公债与可比德债收益率差周二缩至一周来最小，此前民调显示，法国中间派候选人马克龙将在周日进行的法国大选第一轮投票中领先。
路透华盛顿4月10日 - 欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧周四表示，欧洲央行就可能推行的量化宽松政策的细节还没有任何决定，但可能包括买入民间资产。
“我们的专家正在研究，在建立情况设定，但还没有作出任何决定，”冈斯坦西欧向记者表示。
量化宽松政策是，央行从市场买入诸如政府公债或民间证券以增加流通货币规模，从而推高物价。这是央行认为出现通胀开始下降的风险时，央行可以采取的措施之一。
冈斯坦西欧表示，如果欧洲央行实施资产购买，将可能包括买入民间资产，不仅仅是政府公债。
“多名欧洲央行管委曾发表公开声明，认为如果欧洲央行作出任何决定，也将考虑买入民间资产。我们在研究哪些资产是比较容易操作，如果欧洲央行真的是采取这一决定的话，”他说。
4月通胀数据将是欧洲央行采取行动进程的关键所在。
“数据是重要的考虑因素，因为有基本效应，以及对通胀目前在什么水平有更全面的看法，我们将对两个月通胀均值作考量，不仅仅是3月通胀数据，这是非常重要的，”他说。
“因此4月通胀数据将至为重要，将可反映欧元区是否真的到了更持久的低通胀水平，抑或3月通胀只是回落而已，”冈斯坦西欧预计，4月通胀将高于3月。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月18日 - 法国公债与可比德债收益率差周二缩至一周来最小，此前民调显示，法国中间派候选人马克龙将在周日进行的法国大选第一轮投票中领先。
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