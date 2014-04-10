欧元区经济：ECB还未决定可能推行QE的细节，或包括买入民间资产-冈斯坦西欧

路透华盛顿4月10日 - 欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧周四表示，欧洲央行就可能推行的量化宽松政策的细节还没有任何决定，但可能包括买入民间资产。

“我们的专家正在研究，在建立情况设定，但还没有作出任何决定，”冈斯坦西欧向记者表示。

量化宽松政策是，央行从市场买入诸如政府公债或民间证券以增加流通货币规模，从而推高物价。这是央行认为出现通胀开始下降的风险时，央行可以采取的措施之一。

冈斯坦西欧表示，如果欧洲央行实施资产购买，将可能包括买入民间资产，不仅仅是政府公债。

“多名欧洲央行管委曾发表公开声明，认为如果欧洲央行作出任何决定，也将考虑买入民间资产。我们在研究哪些资产是比较容易操作，如果欧洲央行真的是采取这一决定的话，”他说。

4月通胀数据将是欧洲央行采取行动进程的关键所在。

“数据是重要的考虑因素，因为有基本效应，以及对通胀目前在什么水平有更全面的看法，我们将对两个月通胀均值作考量，不仅仅是3月通胀数据，这是非常重要的，”他说。

“因此4月通胀数据将至为重要，将可反映欧元区是否真的到了更持久的低通胀水平，抑或3月通胀只是回落而已，”冈斯坦西欧预计，4月通胀将高于3月。(完)