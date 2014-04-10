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市场报道 | 2014年 4月 11日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆从九个半月高位下跌，因获利了结和技术性卖盘

路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌约1%，从九个半月高位下滑，交易商表示，受累于一轮获利了结卖盘和技术性卖出。

市场也在消化中国取消大豆订单的消息，不过，交易商表示，中国取消订单早在预料之中，消息对市场带来的压力甚微。

指标CBOT-5月大豆期货合约在3月开始的涨势的23.6%费波纳奇回档技术位附近寻获支撑，该轮升势将大豆期价推高大约11%。

两名消息人士周四表示，因压榨利润率为负且在获得信用证方面出现一些问题，中国进口商至少未履行合约接收50万吨美国与巴西大豆船货。

美国农业部(USDA)周四早上表示，最新一周出口销售旧作大豆7.91万吨，包括取消的11.46万吨。分析师原本预期旧作大豆销售介乎0-15万吨。

新作大豆出口销售21.04万吨，预估为10-30万吨。

5月大豆期货合约 跌13美分，结算价报每蒲式耳14.82-1/4美元。

5月豆粕合约 收低2.6美元，报每短吨479.5美元。5月豆油合约 下滑0.41美分，报42.50美分。

今日CBOT大豆预估成交量为179,318口，豆粕为93,117口，豆油为130,568口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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