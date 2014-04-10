芝加哥期市：CBOT大豆从九个半月高位下跌，因获利了结和技术性卖盘

欧洲汇市：英国首相要求提前举行大选后英镑跳升至12月中来最高
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌约1%，从九个半月高位下滑，交易商表示，受累于一轮获利了结卖盘和技术性卖出。
市场也在消化中国取消大豆订单的消息，不过，交易商表示，中国取消订单早在预料之中，消息对市场带来的压力甚微。
指标CBOT-5月大豆期货合约在3月开始的涨势的23.6%费波纳奇回档技术位附近寻获支撑，该轮升势将大豆期价推高大约11%。
两名消息人士周四表示，因压榨利润率为负且在获得信用证方面出现一些问题，中国进口商至少未履行合约接收50万吨美国与巴西大豆船货。
美国农业部(USDA)周四早上表示，最新一周出口销售旧作大豆7.91万吨，包括取消的11.46万吨。分析师原本预期旧作大豆销售介乎0-15万吨。
新作大豆出口销售21.04万吨，预估为10-30万吨。
5月大豆期货合约 跌13美分，结算价报每蒲式耳14.82-1/4美元。
5月豆粕合约 收低2.6美元，报每短吨479.5美元。5月豆油合约 下滑0.41美分，报42.50美分。
今日CBOT大豆预估成交量为179,318口，豆粕为93,117口，豆油为130,568口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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